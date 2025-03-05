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Атланта Хоукс — Милуоки Бакс, результат матча 5 марта 2025, счет 121:127, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Атлантой», у Янга дабл-дабл
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В ночь с 4 на 5 марта мск на паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Атланта Хоукс» и «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 127:121.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Янг - 28, Леверт - 21, Дэниэлс - 16, Гуйе - 15, Мэнн - 12, Капела - 8, Ньянг - 8, Рисашер - 7, Оконгву - 6, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лиллард - 23, Кузма - 17, Портер - 15, Трент-мл. - 15, Лопес - 13, Принс - 8, Грин - 8, Симс - 2, Ливингстон, Роллинз, Смит, Джексон

В составе «Милуоки» трипл-дабл оформил греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо — на его счету 26 очков, 11 подборов и 10 результативных передач. Разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг отметился дабл-даблом — 28 очков и 13 ассистов, а также два подбора.

Для «Бакс» эта победа стала седьмой в восьми последних матчах регулярного чемпионата НБА. «Хоукс» проиграли три встречи из последних четырёх.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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