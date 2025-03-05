Трипл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Атлантой», у Янга дабл-дабл

В ночь с 4 на 5 марта мск на паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Атланта Хоукс» и «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 127:121.

В составе «Милуоки» трипл-дабл оформил греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо — на его счету 26 очков, 11 подборов и 10 результативных передач. Разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг отметился дабл-даблом — 28 очков и 13 ассистов, а также два подбора.

Для «Бакс» эта победа стала седьмой в восьми последних матчах регулярного чемпионата НБА. «Хоукс» проиграли три встречи из последних четырёх.