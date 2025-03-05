47 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк» в НБА

Утром 5 марта мск на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:100.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный разыгрывающий Стефен Карри, набравший 28 очков, а также совершивший семь подборов и девять передач. Его партнёр по команде новичок команды Джимми Батлер набрал 19 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.

Лучшим игроком в составе хозяев стал лёгкий форвард, британец О Джи Ануноби, в активе которого 29 очков. Лидер Никс Джейлен Брансон набрал 25 очков.

В следующем матче «Никс» в гостях встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс» 7 марта, а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклин Нетс» также 7 марта.

У кого больше всех очков в НБА: