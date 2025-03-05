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Нью-Йорк Никс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 5 марта 2025, счёт 114:102, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

47 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк» в НБА
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Утром 5 марта мск на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:100.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 25, Бриджес - 15, Ачиува - 8, Робинсон - 7, Макбрайд - 6, Пэйн - 5, Шамет - 5, Харт - 2, Райт, Дадье, Колек
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Подзиемски - 19, Батлер - 19, Хилд - 15, Муди - 9, Сантос - 9, Грин - 8, Пост - 3, Луни - 2, Нокс - 2, Джексон-Дэвис, Спенсер

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный разыгрывающий Стефен Карри, набравший 28 очков, а также совершивший семь подборов и девять передач. Его партнёр по команде новичок команды Джимми Батлер набрал 19 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.

Лучшим игроком в составе хозяев стал лёгкий форвард, британец О Джи Ануноби, в активе которого 29 очков. Лидер Никс Джейлен Брансон набрал 25 очков.

В следующем матче «Никс» в гостях встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс» 7 марта, а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклин Нетс» также 7 марта.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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У кого больше всех очков в НБА:

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