Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюрк Телеком Анкара — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

40-летний Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 50 000 очков за карьеру

40-летний Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 50 000 очков за карьеру
Комментарии

В эти минуты на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости идёт первая четверть. Счёт 13:8 в пользу «Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
94 : 74
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Хэйс, Финни-Смит, Милтон, Джеймс, Лень, Джемисон, Дончич
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Кэйн, Браун, Олиник, Альварадо, Маткович, Мисси, Хоукинс, Мёрфи, Робинсон-Эрл

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал три очка в первой четверти встречи, благодаря чему достиг отметки в 50 000 набранных очков за профессиональную карьеру с учётом как регулярного чемпионата, так и плей-офф турнира. Сейчас у легендарного американца 50 002 балла.

На момент достижения легендарному форварду «озёрников» 40 лет 64 дня. Джеймс является самым возрастным игроком в лиге.

Материалы по теме
Леброн Джеймс близок к вершине, которую ещё никто не покорял. Это будет уникально
Леброн Джеймс близок к вершине, которую ещё никто не покорял. Это будет уникально

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android