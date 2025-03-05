40-летний Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 50 000 очков за карьеру

В эти минуты на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости идёт первая четверть. Счёт 13:8 в пользу «Лейкерс».

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал три очка в первой четверти встречи, благодаря чему достиг отметки в 50 000 набранных очков за профессиональную карьеру с учётом как регулярного чемпионата, так и плей-офф турнира. Сейчас у легендарного американца 50 002 балла.

На момент достижения легендарному форварду «озёрников» 40 лет 64 дня. Джеймс является самым возрастным игроком в лиге.

Рекорды НБА: