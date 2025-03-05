40-летний Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан лучшим игроком февраля в Национальной баскетбольной ассоциации.

Как сообщает Yahoo Sports, 40-летний американский баскетболист стал первым в истории лиги игроком, который когда-либо выигрывал подобную награду в подобном возрасте. Кроме того, данный приз стал для него 41-м, что продлило его собственный рекорд НБА по этому показателю.

Напомним, ранее стало известно, что Леброн достиг отметки в 50 000 набранных очков за профессиональную карьеру с учётом как регулярного чемпионата, так и плей-офф турнира. Джеймс стал первым баскетболистом в истории с подобным достижением.

Материалы по теме 40-летний Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 50 000 очков за карьеру

У кого больше всех очков в НБА: