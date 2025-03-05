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Айова Стэйт Сайклонз — Университет Бригама Янга, результат матча 5 марта 2025, счет 85:88 2OT, NCAA 2024/2025

12 очков и 6 подборов Егора Дёмина помогли BYU в двух овертаймах победить «Айову» в NCAA
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В ночь с 4 на 5 марта мск в штате Айова (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета штата «Айова Стэйт Сайклонз» и университета Бригама Янга (BYU). Гости из штата Юта одержали победу во втором овертайме со счётом 88:85 2 OT (24:33, 68:68).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 12 набранных очков (второй результат в стартовом составе и третий — в команде), шесть подборов (второй-четвёртый результат в команде) и три результативные передачи (первый-третий результат в команде).

Дёмин реализовал три из девяти бросков с игры, два из шести трёхочковых и четыре из четырёх штрафных.

Видео: Предматчевая подготовка Егора Дёмина в NCAA

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