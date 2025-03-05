Леброн набрал 50 000 очков в НБА, «Реал» победил «Атлетико» в ЛЧ. Главное к утру

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 50 000 набранных очков за профессиональную карьеру с учётом как регулярного чемпионата, так и плей-офф НБА, «Реал» одержал победу в первом мадридском дерби в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».