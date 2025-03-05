Леброн набрал 50 000 очков в НБА, «Реал» победил «Атлетико» в ЛЧ. Главное к утру
Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 50 000 набранных очков за профессиональную карьеру с учётом как регулярного чемпионата, так и плей-офф НБА, «Реал» одержал победу в первом мадридском дерби в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 40-летний Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 50 000 очков за карьеру.
- «Реал» обыграл «Атлетико» в матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Родриго и Браима.
- Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» уверенно победить «Коламбус» в НХЛ.
- «Арсенал» на выезде разгромил ПСВ со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- СКА в армейском дерби КХЛ обыграл ЦСКА и прервал четырёхматчевую серию поражений.
- «Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён.
- 40-летний Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА.
- Гол+пас Кузьменко и пас Мичкова не помогли «Филадельфии» уйти от поражения с «Калгари».
- 12 очков и 6 подборов Егора Дёмина помогли BYU в двух овертаймах победить «Айову» в NCAA.
- «Сухой» матч Исаева помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне крупно обыграть «Северсталь».
- 47 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк» в НБА.
- Узбекистанский «Пахтакор» обыграл «Аль-Хиляль» с Малкомом в матче 1/8 финала азиатской ЛЧ.
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