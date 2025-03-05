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Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 5 марта 2025, счет 119:117, НБА 2024/2025

34 очка Кевина Дюранта помогли «Финиксу» переиграть «Клипперс»
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В ночь с 4 на 5 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:117.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 34, Букер - 17, Ричардс - 16, Пламли - 14, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Аллен - 8, Джонс - 6, Бол - 2, Данн, Бил, Игодаро, Ли, Мицич, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 35, Харден - 21, Леонард - 21, Коффи - 13, Богданович - 13, Юбэнкс - 7, Батюм - 3, Данн - 2, Миллер - 2, Кристи, Браун, Миллз

В составе «Финикса» самым результативным стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка, семь подборов и четыре ассиста. Хорватский центровой «Клипперс» Ивица Зубац набрал 35 очков, а также девять подборов и три результативных паса.

«Санз» выиграли второй матч из последних трёх и продолжают борьбу за попадание в зону плей-ин Западной конференции. Калифорнийцы потерпели третье поражение подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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