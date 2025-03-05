34 очка Кевина Дюранта помогли «Финиксу» переиграть «Клипперс»

В ночь с 4 на 5 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:117.

В составе «Финикса» самым результативным стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка, семь подборов и четыре ассиста. Хорватский центровой «Клипперс» Ивица Зубац набрал 35 очков, а также девять подборов и три результативных паса.

«Санз» выиграли второй матч из последних трёх и продолжают борьбу за попадание в зону плей-ин Западной конференции. Калифорнийцы потерпели третье поражение подряд.