Единая лига: расписание матчей на 5 марта

Сегодня, 5 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 5 марта:

17:30 мск — «Парма» — «Автодор»;

19:30 мск — «Зенит» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 марта 2025, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

На первой позиции турнирной таблицы Единой лиги в настоящий момент находится московский ЦСКА, на счету которого 29 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого на счету 28 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).