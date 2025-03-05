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Единая лига: расписание матчей на 5 марта

Единая лига: расписание матчей на 5 марта
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Сегодня, 5 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 5 марта:

17:30 мск — «Парма» — «Автодор»;
19:30 мск — «Зенит» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Самара
Самарская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На первой позиции турнирной таблицы Единой лиги в настоящий момент находится московский ЦСКА, на счету которого 29 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого на счету 28 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).

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