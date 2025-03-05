В ночь с 4 на 5 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 марта

«Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» — 113:114.

«Индиана Пэйсерс» – «Хьюстон Рокетс» — 115:102.

«Атланта Хоукс» – «Милуоки Бакс» — 121:127.

«Нью-Йорк Никс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:114.

«Чикаго Буллз» – «Кливленд Кавальерс» — 117:139.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс» — 126:112.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Бруклин Нетс» — 127:113.

«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:117.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 136:115.

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