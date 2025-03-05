Результаты игрового дня НБА 5 марта
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В ночь с 4 на 5 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 5 марта
- «Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» — 113:114.
- «Индиана Пэйсерс» – «Хьюстон Рокетс» — 115:102.
- «Атланта Хоукс» – «Милуоки Бакс» — 121:127.
- «Нью-Йорк Никс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:114.
- «Чикаго Буллз» – «Кливленд Кавальерс» — 117:139.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс» — 126:112.
- «Сан-Антонио Спёрс» – «Бруклин Нетс» — 127:113.
- «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:117.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 136:115.
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Банкеро - 41, Вагнер - 28, Колдуэлл-Поуп - 12, Да Силва - 12, Джозеф - 8, Блэк - 5, Айзек - 3, Картер - 2, Битадзе - 2, Хьюстан, Маккланг, Куин, Ховард, Харрис, Энтони
Торонто Рэпторс: Барретт - 21, Барнс - 17, Уолтер - 17, Пёлтль - 17, Куикли - 15, Лоусон - 13, Шид - 8, Роден - 4, Робинсон - 2, Могбо, Ингрэм, Буше
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 102
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 28, Сиакам - 18, Несмит - 16, Тёрнер - 16, Топпин - 13, Брайант - 10, Нембард - 5, Шиппард - 5, Уокер - 2, Макконнелл - 2, Матурин, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Исон - 16, Томпсон - 13, Брукс - 13, Грин - 12, Смит II - 12, Шеппард - 4, Уитмор - 3, Адамс - 3, Уильямс - 1, Холидей, Ландейл, Ванвлит, Тэйт, Грин
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Янг - 28, Леверт - 21, Дэниэлс - 16, Гуйе - 15, Мэнн - 12, Капела - 8, Ньянг - 8, Рисашер - 7, Оконгву - 6, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лиллард - 23, Кузма - 17, Портер - 15, Трент-мл. - 15, Лопес - 13, Принс - 8, Грин - 8, Симс - 2, Ливингстон, Роллинз, Смит, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 25, Бриджес - 15, Ачиува - 8, Робинсон - 7, Макбрайд - 6, Пэйн - 5, Шамет - 5, Харт - 2, Райт, Дадье, Колек
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Подзиемски - 19, Батлер - 19, Хилд - 15, Муди - 9, Сантос - 9, Грин - 8, Пост - 3, Луни - 2, Нокс - 2, Пэйтон II, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 139
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Уайт - 25, Хортон-Такер - 22, Коллинс - 20, Бузелис - 17, Смит - 13, Джонс - 9, Филлипс - 4, Терри - 4, Картер - 3, Янг, Миллер, Лидделл
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Аллен - 25, Гарлэнд - 19, Джером - 16, Страс - 11, Меррилл - 11, Грин - 11, Хантер - 6, Уэйд - 6, Окоро - 4, Тайсон - 2, Портер, Томпсон
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Александер-Уолкер - 20, Эдвардс - 18, Макдэниелс - 17, Рэндл - 16, Дивинченцо - 12, Конли - 12, Диллингэм - 4, Шеннон - 2, Миллер - 2, Инглс, Майнотт, Эдвардс, Кларк, Гарза
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 30, Убре - 24, Ябуселе - 18, Батлер - 11, Джордж - 7, Уокер - 6, Даутин - 5, Драммонд - 4, Каунсил - 3, Риз - 3, Бона - 1, Эдвардс
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
127 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 37, Касл - 17, Джонсон - 15, Фокс - 15, Бийомбо - 13, Пол - 11, Барнс - 9, Шампани - 8, Сохан - 2, Дюк, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили, Ингрэм
Бруклин Нетс: Томас - 24, Джонсон - 17, Уилсон - 13, Расселл - 12, Уотфорд - 12, Мартин - 9, Джонсон - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Миллер-Уайтхэд - 3, Шарп - 2, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 34, Букер - 17, Ричардс - 16, Пламли - 14, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Аллен - 8, Джонс - 6, Бол - 2, Данн, Бил, Игодаро, Ли, Мицич, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 35, Харден - 21, Леонард - 21, Коффи - 13, Богданович - 13, Юбэнкс - 7, Батюм - 3, Данн - 2, Миллер - 2, Кристи, Браун, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
136 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дончич - 30, Хэйс - 19, Кнехт - 13, Вандербилт - 12, Милтон - 12, Финни-Смит - 8, Джемисон - 4, Винсент - 2, Джеймс - 2, Реддиш, Лень
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 37, Мёрфи - 19, Хоукинс - 17, Олиник - 11, Макколлум - 10, Альварадо - 5, Маткович - 5, Робинсон-Эрл - 5, Браун - 4, Мисси - 2, Кэйн, Бостон
Видео: Леброн провёл тренировку вместе с дочкой
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