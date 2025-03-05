Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 5 марта 2025, счёт 136:115, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

34 очка Леброна и дабл-дабл Дончича помогли «Лейкерс» крупно обыграть «Нью-Орлеан»
Аудио-версия:
Комментарии

Утром 5 марта мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:115.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
136 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дончич - 30, Хэйс - 19, Кнехт - 13, Вандербилт - 12, Милтон - 12, Финни-Смит - 8, Джемисон - 4, Винсент - 2, Джеймс - 2, Реддиш, Лень
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 37, Мёрфи - 19, Хоукинс - 17, Олиник - 11, Макколлум - 10, Альварадо - 5, Маткович - 5, Робинсон-Эрл - 5, Браун - 4, Мисси - 2, Кэйн, Бостон

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого 34 очка, восемь подборов и шесть передач. Его партнёр по команде новичок Лука Дончич оформил дабл-дабл: 30 очков, 15 передач и восемь подборов. Лучшим игроком в составе гостей стал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. Он набрал 37 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в этой встрече 40-летний ветеран Джеймс набрал 50 000-е очко за карьеру с учётом регулярки и плей-офф НБА. Отметим, что «Лейкерс» выдали серию из семи побед подряд в НБА.

В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Йорк Никс» 7 марта, а «Пеликанс» сыграют на своём паркете с «Хьюстон Рокетс» также 7 марта.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
40-летний Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android