34 очка Леброна и дабл-дабл Дончича помогли «Лейкерс» крупно обыграть «Нью-Орлеан»

Утром 5 марта мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:115.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого 34 очка, восемь подборов и шесть передач. Его партнёр по команде новичок Лука Дончич оформил дабл-дабл: 30 очков, 15 передач и восемь подборов. Лучшим игроком в составе гостей стал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. Он набрал 37 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в этой встрече 40-летний ветеран Джеймс набрал 50 000-е очко за карьеру с учётом регулярки и плей-офф НБА. Отметим, что «Лейкерс» выдали серию из семи побед подряд в НБА.

В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Йорк Никс» 7 марта, а «Пеликанс» сыграют на своём паркете с «Хьюстон Рокетс» также 7 марта.

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У кого больше всех очков в НБА: