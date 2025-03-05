Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Умана Рейер Венеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: расписание 1/8 финала 5 марта

Еврокубок: расписание 1/8 финала 5 марта
Комментарии

Сегодня, 5 марта, запланирован матч серии 1/8 финала баскетбольного Еврокубка. В общей сложности в эту дату состоится четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Quarter Finals. 1-й тур
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 21:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Еврокубок, 1/8 финала, расписание на 5 марта:

19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Будучность»;
20:00 мск — «Валенсия» — У-БТ;
21:30 мск — «Цедевита-Олимпия» — «Бешикташ»;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Умана Рейер».

Матчи 1/8 финала будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

Напомним, действующим обладателем Кубка является французский «Париж». В прошлогоднем финале ему дважды уступила другая французская команда, «Бурк» (77:64 и 89:81).

Сейчас читают:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android