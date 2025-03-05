Еврокубок: расписание 1/8 финала 5 марта

Сегодня, 5 марта, запланирован матч серии 1/8 финала баскетбольного Еврокубка. В общей сложности в эту дату состоится четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Еврокубок, 1/8 финала, расписание на 5 марта:

19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Будучность»;

20:00 мск — «Валенсия» — У-БТ;

21:30 мск — «Цедевита-Олимпия» — «Бешикташ»;

23:00 мск — «Гран Канария» — «Умана Рейер».

Матчи 1/8 финала будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

Напомним, действующим обладателем Кубка является французский «Париж». В прошлогоднем финале ему дважды уступила другая французская команда, «Бурк» (77:64 и 89:81).