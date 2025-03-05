Еврокубок: расписание 1/8 финала 5 марта
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Сегодня, 5 марта, запланирован матч серии 1/8 финала баскетбольного Еврокубка. В общей сложности в эту дату состоится четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.
Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Quarter Finals. 1-й тур
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 21:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок, 1/8 финала, расписание на 5 марта:
19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Будучность»;
20:00 мск — «Валенсия» — У-БТ;
21:30 мск — «Цедевита-Олимпия» — «Бешикташ»;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Умана Рейер».
Матчи 1/8 финала будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).
Напомним, действующим обладателем Кубка является французский «Париж». В прошлогоднем финале ему дважды уступила другая французская команда, «Бурк» (77:64 и 89:81).
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