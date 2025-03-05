Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Умана Рейер Венеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: расписание на 5 марта

Евролига: расписание на 5 марта
Комментарии

Сегодня, 5 марта, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В эту дату состоится один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 5 марта:

22:30 мск — «Париж» — «Монако».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий клуб «Олимпиакос», в активе которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился «Фенербахче» из Турции (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (16 побед, 10 поражений).

Действующим чемпионом Евролиги является греческий «Панатинаикос».

Сейчас читают:
Чемпион НБА сошёл с ума? Обвинил Nike и наехал на баскетбол в США
Чемпион НБА сошёл с ума? Обвинил Nike и наехал на баскетбол в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android