Евролига: расписание на 5 марта

Сегодня, 5 марта, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В эту дату состоится один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 5 марта:

22:30 мск — «Париж» — «Монако».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий клуб «Олимпиакос», в активе которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился «Фенербахче» из Турции (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (16 побед, 10 поражений).

Действующим чемпионом Евролиги является греческий «Панатинаикос».