Лука Дончич повторил рекорд Леброна Джеймса в матче с «Нью-Орлеаном»
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Словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич за половину матча с «Нью-Орлеаном», где его команда одержала победу со счётом 136:115, смог набрать 20 очков, сделать пять подборов и девять результативных передач, чем повторил рекорд своего легендарного одноклубника Леброна Джейса.
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
136 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дончич - 30, Хэйс - 19, Кнехт - 13, Вандербилт - 12, Милтон - 12, Финни-Смит - 8, Джемисон - 4, Винсент - 2, Джеймс - 2, Реддиш, Лень
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 37, Мёрфи - 19, Хоукинс - 17, Олиник - 11, Макколлум - 10, Альварадо - 5, Маткович - 5, Робинсон-Эрл - 5, Браун - 4, Мисси - 2, Кэйн, Бостон
Стоит отметить, что в этой встрече 40-летний звёздный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 50 000-е очко за карьеру с учётом регулярки и плей-офф НБА. Отметим, что «Лейкерс» выдали серию из семи побед подряд в НБА.
В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Йорк Никс» 7 марта, а «Нью-Орлеан» в этот же день сыграет на своей площадке с «Хьюстон Рокетс».
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