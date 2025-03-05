Лука Дончич повторил рекорд Леброна Джеймса в матче с «Нью-Орлеаном»

Словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич за половину матча с «Нью-Орлеаном», где его команда одержала победу со счётом 136:115, смог набрать 20 очков, сделать пять подборов и девять результативных передач, чем повторил рекорд своего легендарного одноклубника Леброна Джейса.

Стоит отметить, что в этой встрече 40-летний звёздный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 50 000-е очко за карьеру с учётом регулярки и плей-офф НБА. Отметим, что «Лейкерс» выдали серию из семи побед подряд в НБА.

В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Йорк Никс» 7 марта, а «Нью-Орлеан» в этот же день сыграет на своей площадке с «Хьюстон Рокетс».