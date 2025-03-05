Лука Дончич оформил историческое достижение в «Лейкерс»

26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», оформил историческое достижение в матче с «Нью-Орлеаном», где «озёрники» одержали победу со счётом 136:115.

Дончич закончил этот матч, набрав 30 очков, а также сделав 15 результативных передач. Кроме того, на счету Дончича шесть оформленных трёхочковых. Эти показатели стали рекордными в истории «Лейкерс».

Стоит отметить, что по ходу этого же матча свой очередной рекорд установил и звёздный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший своё 50 000-е очко за карьеру.