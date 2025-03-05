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Лука Дончич оформил историческое достижение в «Лейкерс»

Лука Дончич оформил историческое достижение в «Лейкерс»
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26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», оформил историческое достижение в матче с «Нью-Орлеаном», где «озёрники» одержали победу со счётом 136:115.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
136 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дончич - 30, Хэйс - 19, Кнехт - 13, Вандербилт - 12, Милтон - 12, Финни-Смит - 8, Джемисон - 4, Винсент - 2, Джеймс - 2, Реддиш, Лень
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 37, Мёрфи - 19, Хоукинс - 17, Олиник - 11, Макколлум - 10, Альварадо - 5, Маткович - 5, Робинсон-Эрл - 5, Браун - 4, Мисси - 2, Кэйн, Бостон

Дончич закончил этот матч, набрав 30 очков, а также сделав 15 результативных передач. Кроме того, на счету Дончича шесть оформленных трёхочковых. Эти показатели стали рекордными в истории «Лейкерс».

Стоит отметить, что по ходу этого же матча свой очередной рекорд установил и звёздный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший своё 50 000-е очко за карьеру.

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