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Дюрант: сейчас «Финикс Санз» не нужно думать о плей-офф

Дюрант: сейчас «Финикс Санз» не нужно думать о плей-офф
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Финикс Санз» звёздный американец Кевин Дюрант высказался о положении команды в турнирной таблице регулярного чемпионата.

«Не могу думать об этом слишком много. Мы в слишком сложном положении, чтобы думать о плей-офф прямо сейчас. Нам нужно сосредоточиться на каждой отдельной игре, каждой отдельной задаче, каждом владении мячом. Вот что мы должны делать», — сказал Дюрант в интервью NBA on TNT.

После 62 игр «Финикс Санз» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции НБА.

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