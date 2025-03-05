Дюрант: сейчас «Финикс Санз» не нужно думать о плей-офф

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Финикс Санз» звёздный американец Кевин Дюрант высказался о положении команды в турнирной таблице регулярного чемпионата.
«Не могу думать об этом слишком много. Мы в слишком сложном положении, чтобы думать о плей-офф прямо сейчас. Нам нужно сосредоточиться на каждой отдельной игре, каждой отдельной задаче, каждом владении мячом. Вот что мы должны делать», — сказал Дюрант в интервью NBA on TNT.
После 62 игр «Финикс Санз» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции НБА.
Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса