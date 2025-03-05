Дончич: Леброн может набрать и 70 тысяч очков, никогда не знаешь, что произойдёт

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич прокомментировал достижение американского одноклубника Леброна Джеймса, первым в истории лиги набравшего 50 тысяч очков за карьеру (с учетом плей-офф).

«Удивительно наблюдать за тем, что он делает в своем возрасте. Невероятно перешагнуть отметку в 50 тысяч очков, я даже не могу объяснить, насколько это удивительно. Он может набрать и 70 тысяч очков, никогда не знаешь, что произойдёт», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Отметим, что текущий сезон стал для 40-летнего Джеймса 22-м в карьере.

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