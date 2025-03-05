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Игрок «Клипперс» перечислил проблемы команды за полтора месяца до плей-офф НБА

Игрок «Клипперс» перечислил проблемы команды за полтора месяца до плей-офф НБА
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» хорват Ивица Зубац высказался о проблемах команды за полтора месяца до плей-офф.

«Защита, мы должны лучше играть в защите. Все 48 минут. Мы должны заставлять друг друга отвечать за результат и доверять команде. В нападении также не всё в порядке. Надо придерживаться плана. Помощи не будет», – сказал Зубац на пресс-конференции.

Напомним, после 61 игры «Клипперс» занимают девятое место в зачёте Западной конференции и находятся в зоне попадания в плей-ин.

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