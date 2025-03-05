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Стив Керр назвал игрока, изменившего сезон для «Голден Стэйт»

Стив Керр назвал игрока, изменившего сезон для «Голден Стэйт»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал игрока, который, по его мнению, в значительной степени повлиял на перелом сезона.

«Последние 10 матчей мы вторые по нападению и защите. Выборка невелика, но именно в том моменте мы получили Джимми [Батлера]. Он помог выправить сезон и отлично подчеркнул наши сильные стороны. Добавил стабильности. Мы сравнивали его с Андре Игуодалой, хотя он, очевидно, другой игрок. Но он тоже успокаивает команду, читает игру и помогает на обеих сторонах площадки», – сказал Керр на пресс-конференции.

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