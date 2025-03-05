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Никола Йокич может пропустить игру с «Сакраменто» из-за травмы

Никола Йокич может пропустить игру с «Сакраменто» из-за травмы
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич может пропустить игру с «Сакраменто Кингз», сообщает пресс-служба НБА.

По информации лиги, у Йокича проблемы с левой лодыжкой, его выступление под вопросом.

Напомним, сербский баскетболист травмировался в матче с «Бостон Селтикс» (103:110) 2 марта.

Встреча «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз» состоится 6 марта, начало – в 5:00 по московскому времени.

После 61 мачта «Денвер» занимает третье место в зачёте Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

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