Никола Йокич может пропустить игру с «Сакраменто» из-за травмы

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич может пропустить игру с «Сакраменто Кингз», сообщает пресс-служба НБА.

По информации лиги, у Йокича проблемы с левой лодыжкой, его выступление под вопросом.

Напомним, сербский баскетболист травмировался в матче с «Бостон Селтикс» (103:110) 2 марта.

Встреча «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз» состоится 6 марта, начало – в 5:00 по московскому времени.

После 61 мачта «Денвер» занимает третье место в зачёте Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Материалы по теме Фото Никола Йокич получил серьёзный порез на левой руке во время матча с «Бостоном»

Йокич был шокирован, когда О'Нил заговорил по-сербски: