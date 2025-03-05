«Я требую». О’Нил ответил, кто из нынешних игроков достоин считаться одним из величайших

Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил выразил уверенность, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри должен непременно фигурировать в разговорах о величайших игроках всех времён.

«Я требую, чтобы вы, фанаты, начали упоминать Стефа Карри в разговоре о величайших игроках всех времён. Я играл против Майкла Джордана, я играл с Коби Брайантом, я играл против Леброна Джеймса и вместе с ним. Они все великолепны, но в какой-то момент нам придётся включить Стефа Карри в эту категорию», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, где в среднем набирал 24,2 очка, делал 4,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.

Карри забросил мяч спиной к кольцу с центра площадки: