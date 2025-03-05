Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Умана Рейер Венеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я требую». О’Нил ответил, кто из нынешних игроков достоин считаться одним из величайших

«Я требую». О’Нил ответил, кто из нынешних игроков достоин считаться одним из величайших
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил выразил уверенность, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри должен непременно фигурировать в разговорах о величайших игроках всех времён.

«Я требую, чтобы вы, фанаты, начали упоминать Стефа Карри в разговоре о величайших игроках всех времён. Я играл против Майкла Джордана, я играл с Коби Брайантом, я играл против Леброна Джеймса и вместе с ним. Они все великолепны, но в какой-то момент нам придётся включить Стефа Карри в эту категорию», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, где в среднем набирал 24,2 очка, делал 4,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.

Материалы по теме
«Голден Стэйт» c Джимми Батлером побеждает! Но мы все знаем — они могут лучше
«Голден Стэйт» c Джимми Батлером побеждает! Но мы все знаем — они могут лучше

Карри забросил мяч спиной к кольцу с центра площадки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android