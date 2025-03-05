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Кевин Дюрант отреагировал на разрыв крестообразной связки колена у Кайри Ирвинга

Кевин Дюрант отреагировал на разрыв крестообразной связки колена у Кайри Ирвинга
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу травмы разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга. Ранее стало известно, что он пропустит остаток сезона-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки левого колена,

«Я сочувствую своему приятелю. Знаю, как много времени он уделяет этой игре и любит её», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, где в среднем набирал 24,8 очка, делал 4,9 подбора и отдавал 4,6 передачи.

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