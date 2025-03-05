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«Впереди планеты всей». Гомельский выбрал между европейскими и американскими игроками

«Впереди планеты всей». Гомельский выбрал между европейскими и американскими игроками
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу доминирования в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроков из Европы.

«Лука Дончич, Никола Йокич и Яннис Адетокунбо — на этом список можно закончить. Добавлю сюда ещё и Шея Гилджес-Александера, который по рождению канадец, но является продуктом американской школы. По классу и уровню игры американцы по-прежнему впереди планеты всей», — написал Гомельский.

Недавно Гомельский назвал лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации, способных действовать без мяча.

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