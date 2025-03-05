«Впереди планеты всей». Гомельский выбрал между европейскими и американскими игроками

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу доминирования в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроков из Европы.

«Лука Дончич, Никола Йокич и Яннис Адетокунбо — на этом список можно закончить. Добавлю сюда ещё и Шея Гилджес-Александера, который по рождению канадец, но является продуктом американской школы. По классу и уровню игры американцы по-прежнему впереди планеты всей», — написал Гомельский.

Недавно Гомельский назвал лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации, способных действовать без мяча.

Материалы по теме Владимир Гомельский назвал лучших игроков НБА, кто умеет действовать без мяча

Йокич был шокирован, когда О'Нил заговорил по-сербски: