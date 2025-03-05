Американский актёр Дэймон Уэйанс назвал любимых игроков НБА в данный момент

Известный американский актёр Дэймон Уэйанс во время подкаста с Шакилом О’Нилом ответил на вопрос по поводу любимых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

Как признался кинодеятель, ими являются лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, атакующий защитник Энтони Эдвардс, представляющий «Миннесоту Тимбервулвз», и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Ранее Шакил О’Нил ответил, кто из нынешних игроков Национальной баскетбольной ассоциации достоин считаться одним из величайших.

Леброн провёл тренировку вместе с дочкой: