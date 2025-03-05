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Американский актёр Дэймон Уэйанс назвал любимых игроков НБА в данный момент

Американский актёр Дэймон Уэйанс назвал любимых игроков НБА в данный момент
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Известный американский актёр Дэймон Уэйанс во время подкаста с Шакилом О’Нилом ответил на вопрос по поводу любимых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

Как признался кинодеятель, ими являются лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, атакующий защитник Энтони Эдвардс, представляющий «Миннесоту Тимбервулвз», и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Ранее Шакил О’Нил ответил, кто из нынешних игроков Национальной баскетбольной ассоциации достоин считаться одним из величайших.

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Леброн провёл тренировку вместе с дочкой:

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