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Парма — Автодор, результат матча 5 марта 2025, счет 79:73, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Парма» победила «Автодор» в матче Единой лиги
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Парма» принимала «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 79:73 (23:19, 14:18, 20:19, 22:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
79 : 73
Автодор
Саратов
Парма: Хэмм - 20, Захаров - 17, Нэвелс - 16, Шашков - 11, Егоров - 7, Ильницкий - 5, Тучков - 2, Якушин - 1, Свинин, Морозов
Автодор: Кантер - 22, Джонс - 15, Агада - 15, Кроуфорд - 10, Петенев - 5, Беслач - 4, Клименко - 2, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Мэннинг, Сычков

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Ройс Хэмм. На его счету 20 очков, 12 подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал турецкий центровой Керем Кантер. В его активе 22 очка и 14 подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата «Парма» на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 8 марта и начнётся в 18:00 мск. «Автодор» в следующем туре примет ЦСКА. Игра пройдёт 8 марта. Начало — в 13:00 мск.

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