«Парма» победила «Автодор» в матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Парма» принимала «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 79:73 (23:19, 14:18, 20:19, 22:17).

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Ройс Хэмм. На его счету 20 очков, 12 подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал турецкий центровой Керем Кантер. В его активе 22 очка и 14 подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата «Парма» на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 8 марта и начнётся в 18:00 мск. «Автодор» в следующем туре примет ЦСКА. Игра пройдёт 8 марта. Начало — в 13:00 мск.

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: