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«Эта весна будет особенной». Эксперт высказался о нынешней форме «Лейкерс»

«Эта весна будет особенной». Эксперт высказался о нынешней форме «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о впечатляющем выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс». В настоящий момент победная серия «озёрников» составляет семь матчей.

«Лейкерс» сейчас в отличной форме. При этом у них нет двух игроков стартового состава. Ни Остина Ривза, ни Руи Хатимуры. Их атака сейчас достигла той точки, когда у них появляется право на ошибку. Трудно не заметить, насколько они уверены в себе. Лука и Леброн начинают блестяще смотреться на площадке вместе. Джексон Хэйс, который, как я думал, будет слабым местом в этой команде, в последней игре с «Пеликанс» набрал 19 очков. Готовимся, что эта весна будет особенной», — сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

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Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»:

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