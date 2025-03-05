Фото: Анатолий Тимощук и Лусиано Гонду пришли на матч «Зенита» в Единой лиге

Бывший игрок, а ныне тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук и нападающий петербургской команды Лусиано Гонду присутствуют на матче баскетбольной одноимённой команды с «Самарой» в Единой лиге ВТБ. Игра проходит в настоящий момент. Фотографиями Тимощука и Гонду на трибунах арены поделилась пресс-служба «Зенита».

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

В настоящий момент БК «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. В активе клуба из Санкт-Петербурга 28 побед и пять поражений. Лидером является московский ЦСКА (29 побед – пять поражений). Топ-3 замыкает казанский УНИКС (28 побед – семь поражений).

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