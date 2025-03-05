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Зенит — Самара, результат матча 5 марта 2025, счет 115:57, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» с более чем двукратной разницей разгромил «Самару» в матче Единой лиги
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал «Самару». Встреча закончилась крупной победой хозяев паркета со счётом 115:57 (32:14, 25:18, 30:12, 28:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
115 : 57
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 23, Жбанов - 20, Швед - 11, Пойтресс - 10, Воронцевич - 9, Уайт - 8, Карасёв - 8, Рыжов - 7, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Щербенев - 5, Захаров - 3
Самара: Голдырев - 11, Косяков - 10, Сопин - 8, Платонов - 6, Амосов - 6, Слетков - 6, Кашин - 3, Карпов - 3, Адамс - 2, Маруфов - 2

Самым результативным в составе «Зенита» стал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 23 очка, семь подборов и одна передача. У «Самары» чаще всего кольцо хозяев площадки поражал форвард Глеб Голдырев. В его активе 11 очков, один подбор и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 17:00 мск. «Самара» в следующем туре на выезде сыграет с МБА-МАИ. Игра запланирована на 8 марта. Начало — в 14:00 мск.

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