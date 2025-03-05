«Зенит» с более чем двукратной разницей разгромил «Самару» в матче Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал «Самару». Встреча закончилась крупной победой хозяев паркета со счётом 115:57 (32:14, 25:18, 30:12, 28:13).

Самым результативным в составе «Зенита» стал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 23 очка, семь подборов и одна передача. У «Самары» чаще всего кольцо хозяев площадки поражал форвард Глеб Голдырев. В его активе 11 очков, один подбор и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 17:00 мск. «Самара» в следующем туре на выезде сыграет с МБА-МАИ. Игра запланирована на 8 марта. Начало — в 14:00 мск.

Достижения сборных России по баскетболу: