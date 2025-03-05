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«Пришло время прекратить эти споры». Стивен Эй Смит выбрал между Джорданом и Леброном

«Пришло время прекратить эти споры». Стивен Эй Смит выбрал между Джорданом и Леброном
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением о сравнении между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом. Обоих часто называют величайшими игроками всех времён.

«Я знаю, да и мы все знаем, что я не ставлю никого выше Майкла Джордана. Леброн хорош на очень длинной дистанции. В этом ему нет равных. Джордан не был хорош так долго. Но Джордан в своей лучшей форме – величайший игрок всех времён. Думаю, что любой, кто знаком с баскетболом, согласится со мной. Пришло время прекратить эти споры», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

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