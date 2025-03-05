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Единая лига: результаты матчей 5 марта

Единая лига: результаты матчей 5 марта
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Сегодня, 5 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Единой лиги 5 марта:

«Парма» – «Автодор» – 79:73;
«Зенит» – «Самара» – 115:57.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
79 : 73
Автодор
Саратов
Парма: Хэмм - 20, Захаров - 17, Нэвелс - 16, Шашков - 11, Егоров - 7, Ильницкий - 5, Тучков - 2, Якушин - 1, Свинин, Морозов
Автодор: Кантер - 22, Джонс - 15, Агада - 15, Кроуфорд - 10, Петенев - 5, Беслач - 4, Клименко - 2, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Мэннинг, Сычков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
115 : 57
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 23, Жбанов - 20, Швед - 11, Пойтресс - 10, Воронцевич - 9, Уайт - 8, Карасёв - 8, Рыжов - 7, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Щербенев - 5, Захаров - 3
Самара: Голдырев - 11, Косяков - 10, Сопин - 8, Платонов - 6, Амосов - 6, Слетков - 6, Кашин - 3, Карпов - 3, Адамс - 2, Маруфов - 2

В данный момент лидером чемпионата является ЦСКА, у которого 29 побед и пять поражений. «Зенит» располагается на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (28 побед – семь поражений).

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