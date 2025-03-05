Единая лига: результаты матчей 5 марта

Сегодня, 5 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Единой лиги 5 марта:

«Парма» – «Автодор» – 79:73;

«Зенит» – «Самара» – 115:57.

В данный момент лидером чемпионата является ЦСКА, у которого 29 побед и пять поражений. «Зенит» располагается на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (28 побед – семь поражений).

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: