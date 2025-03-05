«Зенит» одержал свою самую крупную победу в Единой лиге, одолев «Самару»

«Зенит» одержал свою самую крупную победу за время выступления в Единой лиге ВТБ. Это случилось сегодня, 5 марта, в матче регулярного чемпионата с «Самарой». Клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 115:57 (32:14, 25:18, 30:12, 28:13).

«Зенит» сегодня выиграл с преимуществом в 58 очков. Эта самая крупная победа для петербуржцев в истории Лиги ВТБ», — говорится в сообщении пресс-службы Единой лиги.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени.

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