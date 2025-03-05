Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Умана Рейер Венеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» одержал свою самую крупную победу в Единой лиге, одолев «Самару»

«Зенит» одержал свою самую крупную победу в Единой лиге, одолев «Самару»
Комментарии

«Зенит» одержал свою самую крупную победу за время выступления в Единой лиге ВТБ. Это случилось сегодня, 5 марта, в матче регулярного чемпионата с «Самарой». Клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 115:57 (32:14, 25:18, 30:12, 28:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
115 : 57
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 23, Жбанов - 20, Швед - 11, Пойтресс - 10, Воронцевич - 9, Уайт - 8, Карасёв - 8, Рыжов - 7, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Щербенев - 5, Захаров - 3
Самара: Голдырев - 11, Косяков - 10, Сопин - 8, Платонов - 6, Амосов - 6, Слетков - 6, Кашин - 3, Карпов - 3, Адамс - 2, Маруфов - 2

«Зенит» сегодня выиграл с преимуществом в 58 очков. Эта самая крупная победа для петербуржцев в истории Лиги ВТБ», — говорится в сообщении пресс-службы Единой лиги.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Эксклюзив
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только

Школьник избил двух соперников во время баскетбольного матча:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android