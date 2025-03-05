Хавьер Паскуаль высказался о самой крупной победе «Зенита» в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу, которую одержала команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 115:57 (32:14, 25:18, 30:12, 28:13). Для «Зенита» это его самая крупная победа за время выступления в Единой лиге.

«Прежде всего хочу пожелать «Самаре» всего наилучшего до конца сезона. Во-вторых, спасибо всем болельщикам, которые были сегодня на матче. В этой встрече в атаке мы выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах. В защите мы постарались исправить свою игру по сравнению с матчем с «Астаной», сделать шаг вперёд и стать лучше. В целом мы действительно прибавили, но, безусловно, нам нужно совершенствоваться во всех показателях, если мы хотим победить в Краснодаре в воскресенье», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни: