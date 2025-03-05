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Хавьер Паскуаль высказался о самой крупной победе «Зенита» в Единой лиге

Хавьер Паскуаль высказался о самой крупной победе «Зенита» в Единой лиге
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу, которую одержала команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 115:57 (32:14, 25:18, 30:12, 28:13). Для «Зенита» это его самая крупная победа за время выступления в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
115 : 57
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 23, Жбанов - 20, Швед - 11, Пойтресс - 10, Воронцевич - 9, Уайт - 8, Карасёв - 8, Рыжов - 7, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Щербенев - 5, Захаров - 3
Самара: Голдырев - 11, Косяков - 10, Сопин - 8, Платонов - 6, Амосов - 6, Слетков - 6, Кашин - 3, Карпов - 3, Адамс - 2, Маруфов - 2

«Прежде всего хочу пожелать «Самаре» всего наилучшего до конца сезона. Во-вторых, спасибо всем болельщикам, которые были сегодня на матче. В этой встрече в атаке мы выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах. В защите мы постарались исправить свою игру по сравнению с матчем с «Астаной», сделать шаг вперёд и стать лучше. В целом мы действительно прибавили, но, безусловно, нам нужно совершенствоваться во всех показателях, если мы хотим победить в Краснодаре в воскресенье», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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