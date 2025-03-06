Член Зала славы баскетбола Стив Нэш назвал величайшего футболиста всех времён

Именитый канадский баскетболист член Зала славы баскетбола Стив Нэш высказался об аргентинском футболисте Лионеле Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».

«Этот парень невероятен. На мой взгляд, он величайший игрок всех времён. Он по-прежнему забивает 1 000 000 голов и создаёт яркие моменты, привлекая к МЛС огромное внимание. Да, его карьера подходит к концу, но то, как он влияет на ход игр и по-прежнему забивает голы, просто замечательно. Так что здорово видеть его в Америке и в МЛС. До сих пор не могу оторвать от него глаз. Это очень хорошо для лиги», — приводит слова Нэша Flashscore.

Месси в Баку подарили ковёр с его изображением: