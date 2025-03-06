«Монако» на выезде победил «Париж» в Евролиге

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Париж» принимал «Монако». Встреча закончилась со счётом 91:79 (24:22, 20:17, 27:14, 20:26) в пользу гостей.

Самыми результативными игроками в составе «Монако» были защитник Джордан Лойд и центровой Даниэль Тайс. В активе обоих по 21 очку. У «Парижа» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тимоти Шортс, на счету которого 19 очков, один подбор и пять передач.

В следующем туре соревнований «Париж» на выезде сразится с «Жальгирисом». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 21:00 мск. «Монако» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с «Маккаби». Матч состоится 13 марта, начало — в 22:05 мск.

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