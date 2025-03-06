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«Монако» на выезде победил «Париж» в Евролиге

«Монако» на выезде победил «Париж» в Евролиге
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Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Париж» принимал «Монако». Встреча закончилась со счётом 91:79 (24:22, 20:17, 27:14, 20:26) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2025, среда. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
79 : 91
Монако
Монако, Монако
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Тарпей, Бегарен, Стразель, Джеймс

Самыми результативными игроками в составе «Монако» были защитник Джордан Лойд и центровой Даниэль Тайс. В активе обоих по 21 очку. У «Парижа» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тимоти Шортс, на счету которого 19 очков, один подбор и пять передач.

В следующем туре соревнований «Париж» на выезде сразится с «Жальгирисом». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 21:00 мск. «Монако» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с «Маккаби». Матч состоится 13 марта, начало — в 22:05 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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