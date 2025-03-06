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«Печенья больше нет». Дуэйн Уэйд раскрыл, почему Леброн мог покинуть «Майами»

«Печенья больше нет». Дуэйн Уэйд раскрыл, почему Леброн мог покинуть «Майами»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд вспомнил об истории, которая могла побудить Леброна Джеймса покинуть «Майами».

«Это был первый момент, когда у меня возникло подозрение, что Леброн, возможно, захочет уйти. Единственное, чего нельзя делать, так это смотреть в сторону его печенья. Я серьёзно. Он любит печенье с шоколадной крошкой. Шоколадное печенье и мороженое. Так вот, когда Брон садится в самолёт, у него всегда два пакета. В одном — печенье, а в другом – что-то, что ему приготовил шеф-повар.

Однажды мы сидим в самолёте и играем в карты. А потом в какой-то момент Брон говорит: «Эй, принесите мне моё печенье». И ему прошептали на ухо, что в самолёте больше нет печенья. Тогда Леброн перестал играть в карты и умолк. Было слишком много контроля. Не нужно было этого делать. Пэт Райли (президент «Майами». — Прим. «Чемпионата») зашёл слишком далеко», — сказал Уэйд в эфире The Underground Lounge.

Джеймс выступал за «Хит» с 2010 по 2014 год.

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