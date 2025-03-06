Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Умана Рейер Венеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты игрового дня 5 марта

Евролига: результаты игрового дня 5 марта
Комментарии

5 марта в Евролиге прошёл очередной игровой день, в рамках которого состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты игрового дня Евролиги 5 марта:

«Париж» – «Монако» – 79:91.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2025, среда. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
79 : 91
Монако
Монако, Монако
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Тарпей, Бегарен, Стразель, Джеймс

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Олимпиакос». На счету греческой команды 20 побед и семь поражений. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» (18 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (17 побед, 10 поражений).

6 марта в Евролиге состоятся четыре матча.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа
Видео
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа

Жестокое нападение на австралийского баскетболиста:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android