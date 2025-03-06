Евролига: результаты игрового дня 5 марта

5 марта в Евролиге прошёл очередной игровой день, в рамках которого состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты игрового дня Евролиги 5 марта:

«Париж» – «Монако» – 79:91.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Олимпиакос». На счету греческой команды 20 побед и семь поражений. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» (18 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (17 побед, 10 поражений).

6 марта в Евролиге состоятся четыре матча.

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