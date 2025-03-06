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Еврокубок: результаты матчей 1/8 финала 5 марта

Еврокубок: результаты матчей 1/8 финала 5 марта
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5 марта в Еврокубке состоялось три матча серии 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Еврокубок, 1/8 финала, результаты игр 5 марта:

«Тюрк Телеком» – «Будучность» – 93:73;
«Цедевита-Олимпия» – «Бешикташ» – 96:86;
«Гран Канария» – «Умана Рейер» – 84:80.

Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
93 : 73
Будучность
Подгорица, Черногория
Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 21:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
96 : 86
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . 1/8 финала
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
84 : 80
Умана Рейер
Венеция, Италия

Матчи 1/8 финала проходили по олимпийской системе (проигравшие команды покинули турнир). Четвертьфинальные встречи состоятся 11 марта.

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