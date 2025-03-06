Еврокубок: результаты матчей 1/8 финала 5 марта

5 марта в Еврокубке состоялось три матча серии 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Еврокубок, 1/8 финала, результаты игр 5 марта:

«Тюрк Телеком» – «Будучность» – 93:73;

«Цедевита-Олимпия» – «Бешикташ» – 96:86;

«Гран Канария» – «Умана Рейер» – 84:80.

Матчи 1/8 финала проходили по олимпийской системе (проигравшие команды покинули турнир). Четвертьфинальные встречи состоятся 11 марта.

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