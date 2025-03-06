84 очка Пэйтона Притчарда и Деррика Уайта принесли «Бостону» победу над «Портлендом»

В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:118.

Сразу два баскетболиста из состава «Бостона» набрали более 40 очков — эту планку взяли оформивший дабл-дабл разыгрывающий защитник Пэйтон Притчард (43 очка и 10 подборов, а также пять результативных передач) и атакующий защитник Деррик Уайт (41 очко, а также три подбора и два ассиста).

В составе гостей самым результативным стал атакующий защитник Анферни Саймонс — 30 очков, один подбор и шесть ассистов.