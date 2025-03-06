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Бостон Селтикс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 6 марта 2025, счет 128:118, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

84 очка Пэйтона Притчарда и Деррика Уайта принесли «Бостону» победу над «Портлендом»
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В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:118.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 118
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бостон Селтикс: Притчард - 43, Уайт - 41, Браун - 18, Хорфорд - 12, Хозер - 5, Кета - 4, Уолш - 3, Корнет - 2, Норрис, Крэйг, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Шейерман
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Шарп - 25, Уокер - 22, Хендерсон - 13, Авдия - 12, Камара - 12, Клингэн - 2, Мюррэй - 2, Бэнтон, Минайя, Макгауэнс, Рупер, Рит

Сразу два баскетболиста из состава «Бостона» набрали более 40 очков — эту планку взяли оформивший дабл-дабл разыгрывающий защитник Пэйтон Притчард (43 очка и 10 подборов, а также пять результативных передач) и атакующий защитник Деррик Уайт (41 очко, а также три подбора и два ассиста).

В составе гостей самым результативным стал атакующий защитник Анферни Саймонс — 30 очков, один подбор и шесть ассистов.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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