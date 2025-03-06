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Кливленд Кавальерс — Майами Хит, результат матча 6 марта 2025, счет 112:107, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Кливленд» одержал 13-ю победу подряд в НБА, обыграв «Майами» в матче с тремя дабл-даблами
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В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между лидирующим в Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Хозяева площадки одержали победу со счётом 112:107.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 107
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Мобли - 16, Хантер - 16, Гарлэнд - 15, Джером - 12, Страс - 11, Окоро - 7, Аллен - 4, Меррилл - 3, Уэйд - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Майами Хит: Адебайо - 34, Робинсон - 14, Хайсмит - 13, Розир - 12, Лав - 10, Митчелл - 9, Андерсон - 7, Бёркс - 5, Ларссон - 3, Стивенс, Кристофер, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Эдрис «Бэм» Адебайо, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов. Ещё два дабл-дабла оформили баскетболисты «Кливленда» — тяжёлый форвард Эван Мобли (16 очков и 13 подборов, а также три ассиста) и разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд (15 очков и 10 ассистов, а также три подбора).

Этот результат продлил победную серию «Кавальерс» в регулярном чемпионате НБА до 13 матчей.

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