«Кливленд» одержал 13-ю победу подряд в НБА, обыграв «Майами» в матче с тремя дабл-даблами

В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между лидирующим в Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Хозяева площадки одержали победу со счётом 112:107.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Эдрис «Бэм» Адебайо, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов. Ещё два дабл-дабла оформили баскетболисты «Кливленда» — тяжёлый форвард Эван Мобли (16 очков и 13 подборов, а также три ассиста) и разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд (15 очков и 10 ассистов, а также три подбора).

Этот результат продлил победную серию «Кавальерс» в регулярном чемпионате НБА до 13 матчей.