Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать победную серию «Сакраменто»

В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 116:110.

В составе «Наггетс» дабл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 22 очка и 15 подборов, а также шесть ассистов. При этом Йокич не вошёл в тройку самых результативных игроков матча — её составили тяжёлый форвард «Кингз» Демар Дерозан (35 очков), разыгрывающий защитник «Денвера» Расселл Уэстбрук (25 очков) и его одноклубник атакующий защитник Джамал Маррей (24 очка).

«Сакраменто» потерпел поражение после четырёх выигранных матчей регулярного чемпионата НБА подряд.