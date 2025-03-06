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Денвер Наггетс — Сакраменто Кингз, результат матча 6 марта 2025, счет 116:110, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать победную серию «Сакраменто»
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В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 116:110.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 25, Маррей - 24, Йокич - 22, Браун - 15, Портер - 13, Ннаджи - 10, Пикетт - 5, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Чанчар
Сакраменто Кингз: Дерозан - 35, Лавин - 20, Валанчюнас - 19, Ларэвиа - 15, Эллис - 11, Мюррэй - 6, Лайлз - 4, Джонс, Макдермотт, Фульц, Картер, Labissiere, Краудер

В составе «Наггетс» дабл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 22 очка и 15 подборов, а также шесть ассистов. При этом Йокич не вошёл в тройку самых результативных игроков матча — её составили тяжёлый форвард «Кингз» Демар Дерозан (35 очков), разыгрывающий защитник «Денвера» Расселл Уэстбрук (25 очков) и его одноклубник атакующий защитник Джамал Маррей (24 очка).

«Сакраменто» потерпел поражение после четырёх выигранных матчей регулярного чемпионата НБА подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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