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Мемфис Гриззлиз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 6 марта 2025, счет 103:120, НБА 2024/2025

«Оклахома» продлила победную серию, обыграв «Мемфис». Гилджес-Александер набрал 41 очко
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В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 120:103.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 05:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Морант - 24, Пиппен Мл. - 15, Бейн - 15, Кларк - 13, Уильямс Мл. - 12, Иди - 6, Джексон - 6, Уэллс - 3, Багли III - 3, Кеннард - 2, Стивенс - 2, Спенсер - 2, Хафф
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 41, Уильямс - 20, Уиггинс - 16, Уильямс - 13, Хартенштайн - 10, Джо - 8, Дженг - 5, Уоллес - 4, Дорт - 3, Флаглер, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 41 очко, а также два подбора и восемь ассистов. В составе «Гриззлиз» больше всех набрал разыгрывающий защитник Джа Морант — 24 очка, а также три подбора и шесть результативных передач.

Лидирующие в Западной конференции НБА «Тандер» одержали пятую победу подряд. Для четвёртой команды в таблице Запада «Мемфиса» это поражение стало четвёртым кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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