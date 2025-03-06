«Оклахома» продлила победную серию, обыграв «Мемфис». Гилджес-Александер набрал 41 очко

В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 120:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 41 очко, а также два подбора и восемь ассистов. В составе «Гриззлиз» больше всех набрал разыгрывающий защитник Джа Морант — 24 очка, а также три подбора и шесть результативных передач.

Лидирующие в Западной конференции НБА «Тандер» одержали пятую победу подряд. Для четвёртой команды в таблице Запада «Мемфиса» это поражение стало четвёртым кряду.