50 очков Хардена помогли «Клипперс» победить «Пистонс» и закрыть серию из трёх поражений
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Сегодня, 6 марта, в Инглвуде (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Детройт Пистонс». Встреча завершилась со счётом 123:115 (32:26, 25:31, 34:32, 32:26) в пользу калифорнийского клуба.
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 50, Богданович - 23, Зубац - 22, Данн - 8, Коффи - 7, Батюм - 5, Браун - 4, Миллер - 2, Юбэнкс - 2, Флауэрс, Кристи, Миллз
Детройт Пистонс: Каннингем - 37, Шрёдер - 21, Бисли - 14, Томпсон - 10, Стюарт - 10, Дюрен - 7, Холланд - 7, Хардуэй-младший - 7, Фонтеккио - 2, Рид, Сассер, Клинтман, Smith, Уотерс III
Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал американский разыгрывающий защитник Джеймс Харден. В ходе встречи он набрал 50 очков, сделал четыре подбора, отдал пять передач, а также совершил один блок-шот и один перехват.
Наиболее результативным игроком в составе «Пистонс» стал американский разыгрывающий защитник Кейд Каннингем. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 37 очков и отдать 10 передач.
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