Результаты игрового дня НБА 6 марта
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В ночь с 5 на 6 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 6 марта:
«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:118;
«Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:125;
«Вашингтон Уизардс» — «Юта Джаз» — 125:122;
«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 112:107;
«Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс» — 137:107;
«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 116:110;
«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:120;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт Пистонс» — 123:115.
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 118
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бостон Селтикс: Притчард - 43, Уайт - 41, Браун - 18, Хорфорд - 12, Хозер - 5, Кета - 4, Уолш - 3, Корнет - 2, Норрис, Крэйг, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Шейерман
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Шарп - 25, Уокер - 22, Хендерсон - 13, Авдия - 12, Камара - 12, Клингэн - 2, Мюррэй - 2, Тибулл, Бэнтон, Макгауэнс, Грант, Минайя, Рупер, Рит
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 28, Бриджес - 23, Карри - 14, Уильямс - 12, Смит - 11, Джеффрис - 6, Диабате - 6, Бо - 4, Салон - 4, Нуркич - 2, Флинн, Гибсон
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 29, Эдвардс - 29, Рэндл - 25, Дивинченцо - 16, Рид - 13, Шеннон - 4, Диллингэм - 3, Александер-Уолкер - 3, Кларк - 3, Инглс, Майнотт, Эдвардс, Хиланд, Миллер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
125 : 122
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Вашингтон Уизардс: Джордж - 23, Сарр - 21, Шампани - 17, Миддлтон - 14, Смарт - 13, Каррингтон - 12, Кулибали - 11, Вукчевич - 8, Кисперт - 6, Джонсон, Гилл, Холмс
Юта Джаз: Джузэнг - 27, Филиповски - 23, Кольер - 19, Сенсабо - 15, Уильямс - 12, Михайлюк - 11, Чьебв - 6, Мартин - 5, Поттер - 4, Секстон, Джордж, Спрингер
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 107
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Мобли - 16, Хантер - 16, Гарлэнд - 15, Джером - 12, Страс - 11, Окоро - 7, Аллен - 4, Меррилл - 3, Уэйд - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Майами Хит: Адебайо - 34, Робинсон - 14, Хайсмит - 13, Розир - 12, Лав - 10, Митчелл - 9, Андерсон - 7, Бёркс - 5, Ларссон - 3, Стивенс, Кристофер, Хироу, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
137 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Адетокунбо - 32, Грин - 18, Кузма - 17, Симс - 10, Портер - 10, Джексон - 8, Принс - 3, Буей - 2, Лопес - 2, Ливингстон - 1, Умуде, Смит
Даллас Маверикс: Томпсон - 28, Маршалл - 22, Уильямс - 14, Кристи - 13, Проспер - 9, Динвидди - 8, Эдвардс - 7, Пауэлл - 6, Экзам, Харди, Мартин, Вашингтон
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 25, Маррей - 24, Йокич - 22, Браун - 15, Портер - 13, Ннаджи - 10, Пикетт - 5, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Чанчар
Сакраменто Кингз: Дерозан - 35, Лавин - 20, Валанчюнас - 19, Ларэвиа - 15, Эллис - 11, Мюррэй - 6, Лайлз - 4, Джонс, Макдермотт, Фульц, Картер, Labissiere, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 05:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Морант - 24, Пиппен Мл. - 15, Бейн - 15, Кларк - 13, Уильямс Мл. - 12, Иди - 6, Джексон - 6, Уэллс - 3, Багли III - 3, Кеннард - 2, Стивенс - 2, Спенсер - 2, Хафф
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 41, Уильямс - 20, Уиггинс - 16, Уильямс - 13, Хартенштайн - 10, Джо - 8, Дженг - 5, Уоллес - 4, Дорт - 3, Холмгрен, Флаглер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 50, Богданович - 23, Зубац - 22, Данн - 8, Коффи - 7, Батюм - 5, Браун - 4, Миллер - 2, Юбэнкс - 2, Флауэрс, Кристи, Миллз
Детройт Пистонс: Каннингем - 37, Шрёдер - 21, Бисли - 14, Томпсон - 10, Стюарт - 10, Дюрен - 7, Холланд - 7, Хардуэй-младший - 7, Фонтеккио - 2, Рид, Сассер, Клинтман, Smith, Уотерс III
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