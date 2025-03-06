В ночь с 5 на 6 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 6 марта:

«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:118;

«Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:125;

«Вашингтон Уизардс» — «Юта Джаз» — 125:122;

«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 112:107;

«Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс» — 137:107;

«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 116:110;

«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:120;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт Пистонс» — 123:115.