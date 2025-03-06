Евролига: расписание матчей на 6 марта

Сегодня, 6 марта, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В эту дату состоится четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 6 марта:

22:30 мск — «Бавария» — «Црвена Звезда»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Фенербахче»;

22:30 мск — «Баскония» — «Жальгирис»;

22:45 мск — «Панатинаикос» — «Реал».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий клуб «Олимпиакос», в активе которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился «Фенербахче» из Турции (18 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (17 побед, 10 поражений).