Евролига: расписание матчей на 6 марта
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Сегодня, 6 марта, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В эту дату состоится четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание матчей Евролиги на 6 марта:
22:30 мск — «Бавария» — «Црвена Звезда»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Баскония» — «Жальгирис»;
22:45 мск — «Панатинаикос» — «Реал».
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий клуб «Олимпиакос», в активе которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился «Фенербахче» из Турции (18 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (17 побед, 10 поражений).
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