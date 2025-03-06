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Результаты российских игроков в NCAA 6 марта: у Голдина и Лахина дабл-даблы

Результаты российских игроков в NCAA 6 марта: у Голдина и Лахина дабл-даблы
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В ночь с 5 на 6 марта мск в США завершился очередной игровой день Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором свои матчи провели команды с российскими баскетболистами в составе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами университетов с россиянами на площадке.

1. Виктор Лахин и команда «Клемсон Тайгерз» одержали победу над коллективом «Бостон Колледж Иглз» со счётом 78:69. Лахин оформил дабл-дабл — набрал по ходу матча 11 очков (четыре из пяти трёхочковых) и совершил 13 подборов. Кроме того, Виктор отдал одну передачу, сделал один перехват и один блок-шот при двух потерях. Эта победа стала седьмой подряд для университета Лахина.

2. Владислав Голдин в составе команды университета Мичигана уступил коллективу из Мэрилендского университета со счётом 65:71. За 36 минут российский центровой оформил дабл-дабл — набрал 20 очков и сделал 15 подборов. Также Голдин отметился тремя передачами.

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