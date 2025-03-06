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Воронцевич ответил, была ли договорённость, кто реализует 100-е очко в матче с «Самарой»

Воронцевич ответил, была ли договорённость, кто реализует 100-е очко в матче с «Самарой»
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о выступлении своей команды в матче с «Самарой», который состоялся 5 марта и завершился победой сине-бело голубых со счётом 115:57. Также россиянин ответил, была ли договорённость насчёт того, кто из игроков забросит 100-е очко.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
115 : 57
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 23, Жбанов - 20, Швед - 11, Пойтресс - 10, Воронцевич - 9, Уайт - 8, Карасёв - 8, Рыжов - 7, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Щербенев - 5, Захаров - 3
Самара: Голдырев - 11, Косяков - 10, Сопин - 8, Платонов - 6, Амосов - 6, Слетков - 6, Кашин - 3, Карпов - 3, Адамс - 2, Маруфов - 2

— Что сказать, сыграли здорово. Выполнили, я считаю, тренерскую установку. Нам, мне кажется, сегодня понравилась игра, но мы понимаем, что против молодых и талантливых ребят играли, которые не имеют опыта. Но тем не менее мы старались играть свою игру. Прежде всего в защите. Поэтому сыграли хорошо, и, мне кажется, сегодня у нас процент был очень хороший — трёхочковых да и вообще с игры. Точность больше 60%, находили открытых игроков. Так что всё от защиты.

— В матчах с такой разницей бывает договорённость, кому забивать 100-е очко?
— Наверное, нет. Зачастую бывает так, что ребята, которые находятся на скамейке, и уже счёт подходит к сотне, иногда ставят на какого-то игрока, что вот он забьёт 100-е очко или там 101-е очко. Но как-то именно такого нет. На своём опыте могу сказать, хочется, чтобы молодые игроки забивали такие мячи. Потому что когда счёт уже ясен, если такая большая разница, то хочется дать молодому забить. Это какая-то энергия и для болельщиков тоже, что вот вышел молодой игрок, который не так много времени проводит на площадке, но сейчас ему тренер доверил. И мы как бы стараемся играть на него. Как-то так. А особой договорённости, конечно, нет, — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

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