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Стала известна первая команда, которая примет участие в плей-офф НБА

Стала известна первая команда, которая примет участие в плей-офф НБА
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Клуб из штата Огайо «Кливленд Кавальерс» стал первым коллективом, который обеспечил себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сегодня, 6 марта, команда из Кливленда победила «Майами Хит» со счётом 112:106. Таким образом, «Кавальерс» одержали 52-ю победу в регулярном чемпионате североамериканской лиги всего при 10 поражениях.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 107
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Мобли - 16, Хантер - 16, Гарлэнд - 15, Джером - 12, Страс - 11, Окоро - 7, Аллен - 4, Меррилл - 3, Уэйд - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Майами Хит: Адебайо - 34, Робинсон - 14, Хайсмит - 13, Розир - 12, Лав - 10, Митчелл - 9, Андерсон - 7, Бёркс - 5, Ларссон - 3, Стивенс, Кристофер, Хироу, Джонсон

Напомним, самым результативным игроком матча стал центровой гостей Эдрис «Бэм» Адебайо, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов. Ещё два дабл-дабла оформили баскетболисты «Кливленда» — тяжёлый форвард Эван Мобли (16 очков и 13 подборов, а также три ассиста) и разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд (15 очков и 10 ассистов, а также три подбора).

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