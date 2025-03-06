Стала известна первая команда, которая примет участие в плей-офф НБА
Поделиться
Клуб из штата Огайо «Кливленд Кавальерс» стал первым коллективом, который обеспечил себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сегодня, 6 марта, команда из Кливленда победила «Майами Хит» со счётом 112:106. Таким образом, «Кавальерс» одержали 52-ю победу в регулярном чемпионате североамериканской лиги всего при 10 поражениях.
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 107
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Мобли - 16, Хантер - 16, Гарлэнд - 15, Джером - 12, Страс - 11, Окоро - 7, Аллен - 4, Меррилл - 3, Уэйд - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Майами Хит: Адебайо - 34, Робинсон - 14, Хайсмит - 13, Розир - 12, Лав - 10, Митчелл - 9, Андерсон - 7, Бёркс - 5, Ларссон - 3, Стивенс, Кристофер, Хироу, Джонсон
Напомним, самым результативным игроком матча стал центровой гостей Эдрис «Бэм» Адебайо, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов. Ещё два дабл-дабла оформили баскетболисты «Кливленда» — тяжёлый форвард Эван Мобли (16 очков и 13 подборов, а также три ассиста) и разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд (15 очков и 10 ассистов, а также три подбора).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2025
-
11:27
-
11:05
-
10:40
-
10:21
-
10:10
-
10:01
-
09:20
-
09:08
-
08:13
-
07:31
-
06:07
-
05:26
-
01:03
-
00:54
-
00:47
-
00:38
-
00:03
- 5 марта 2025
-
23:39
-
22:52
-
22:10
-
21:49
-
21:02
-
20:44
-
20:03
-
19:20
-
19:05
-
18:29
-
18:03
-
17:41
-
16:56
-
15:38
-
14:46
-
13:56
-
12:25
-
11:20