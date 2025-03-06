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Яннис Адетокунбо — шестой самый молодой игрок в истории НБА, который набрал 20 тысяч очков

Яннис Адетокунбо — шестой самый молодой игрок в истории НБА, который набрал 20 тысяч очков
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Греческий тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому в ходе карьеры в регулярных сезонах североамериканской лиги удалось набрать 20 тысяч очков.

В сегодняшнем матче с «Даллас Маверикс» (137:110) греческий атлет набрал 32 очка. Благодаря этому ему удалось покорить порог в 20 тысяч очков.

Обходят Адетокунбо в этом показателе следующие игроки: Леброн Джеймс (28 лет и 17 дней), Кевин Дюрант (29 лет и 103 дня), Коби Брайант (29 лет и 122 дня), Уилт Чемберлен (29 лет и 134 дня), а также Майкл Джордан (29 лет и 326 дней).

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