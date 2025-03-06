Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр посетили исторический матч «Лейкерс» с участием Леброна

Популярные голливудские актёры Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум и Тоби Магуайр посетили матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:115), по ходу которого форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс набрал 34 очка. Таким образом, он стал первым игроком в истории организации, которому удалось набрать 50 тысяч очков за карьеру.

Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Напомним, Леброну 40 лет. Он является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным MVP регулярного сезона и финальной серии НБА, а также трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США и так далее.