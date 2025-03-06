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Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр посетили исторический матч «Лейкерс» с участием Леброна

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр посетили исторический матч «Лейкерс» с участием Леброна
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Популярные голливудские актёры Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум и Тоби Магуайр посетили матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:115), по ходу которого форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс набрал 34 очка. Таким образом, он стал первым игроком в истории организации, которому удалось набрать 50 тысяч очков за карьеру.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
136 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дончич - 30, Хэйс - 19, Кнехт - 13, Вандербилт - 12, Милтон - 12, Финни-Смит - 8, Джемисон - 4, Винсент - 2, Джеймс - 2, Реддиш, Лень
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 37, Мёрфи - 19, Хоукинс - 17, Олиник - 11, Макколлум - 10, Альварадо - 5, Маткович - 5, Робинсон-Эрл - 5, Браун - 4, Мисси - 2, Кэйн, Бостон

Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Напомним, Леброну 40 лет. Он является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным MVP регулярного сезона и финальной серии НБА, а также трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США и так далее.

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