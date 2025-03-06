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Лавар Болл: мог бы и с одной ногой надрать задницу Майклу Джордану в матче один на один

Лавар Болл: мог бы и с одной ногой надрать задницу Майклу Джордану в матче один на один
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Известный шоумен Лавар Болл, являющийся отцом игроков «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», считает, что даже с одной ногой мог бы обыграть легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

«Люди говорят, что я по-прежнему не смог бы победить Майкла Джордана один на один, особенно без ноги. Но знаете что? Если бы я действительно захотел, то мог бы набрать 70 очков и надрать задницу», — приводит слова Болла аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

Напомним, Боллу-старшему ампутировали часть ноги из-за серьёзных проблем со здоровьем. Также сообщалось, что, несмотря на сложную ситуацию, Лавар идёт на поправку и не теряет бодрости духа.

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