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Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за скандирования на матче с пророссийской акцией

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за скандирования на матче с пророссийской акцией
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Руководство Евролиги приняло решение оштрафовать сербский клуб «Црвена Звезда» на € 10 тыс. за то, что фанаты команды на матче с литовским «Жальгирисом», который состоялся 27 февраля, исполнили популярную российскую музыкальную композицию «Катюша». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч, в свою очередь, завершился со счётом 86:80 в пользу литовского коллектива.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Жальгирис: Юзенас, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Буйка, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком встречи в составе сербской команды стал центровой Филип Петрушев. По ходу матча ему удалось набрать 16 очков, сделать четыре подбора, совершить два блок-шота при четырёх потерях.

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал французский защитник Сильвен Франциско, который набрал 25 очков и сделал шесть подборов.

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